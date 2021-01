L’entraîneur du Standard Mbaye Leye fait le point avant la réception de Charleroi: «J’ai un groupe de gentils garçons…»

Après un neuf sur neuf pour ses débuts, Mbaye Leye s’apprête à vivre son premier choc à la tête du Standard. Pour son premier derby wallon, les attentes des supporters seront évidemment grandes, surtout au vu des bonnes prestations récentes des Rouches. Mais l’entraîneur ne veut pas d’une pression supplémentaire inutile, il veut simplement que ses joueurs continuent leur marche en avant. « Je prends ce match comme les trois premiers, face à Waasland-Beveren, au Cercle de Bruges et à Malines », a expliqué le principal intéressé en conférence de presse ce vendredi. « La seule différence, c’est que c’est un derby. Ce qui augmente évidemment son importance aux yeux des supporters. Pour nous, cela reste trois points que l’on doit engranger pour avancer, parce que c’est ça le plus important. Il faudra montrer la même mentalité et le même jeu que depuis le début. Il faut essayer de consolider ça. Vous le faites une fois, deux fois, trois fois, puis l’opposition va commencer à s’y préparer. Mais, pour nous, ça ne change pas grand-chose, ça devient notre style, nos automatismes, et on va continuer là-dessus. » D’un côté, le Standard semble en très bonne forme, affichant un bien meilleur visage que sous Philippe Montanier. De l’autre, les Zèbres traînent un peu la patte ces derniers temps. La preuve avec cette cinglante défaite à Anderlecht (3-0). Mais le mentor liégeois refuse que l’on colle l’étiquette de favori à son blason. « On n’est pas favoris, il est bien trop tôt pour affirmer ça. Charleroi a eu des moments difficiles dernièrement, mais cela reste une équipe plus que valable, une équipe qui va tout faire pour jouer les playoffs 1. Et ils ont les capacités d’y arriver. Ils ont quelques joueurs d’expérience qui peuvent porter l’équipe quand ça va mal et leur permettre de revenir. Il n’y aura donc pas de favori, je pense que ce sera une rencontre équilibrée et assez ouverte. »

Même si les hommes de Belhocine éprouvent quelques difficultés en ce moment, il n’en demeure pas moins qu’il y a de la qualité dans cet effectif. Qui pourrait bien avoir un sursaut d’orgueil dimanche. « Charleroi a du caractère, même sans être blessé », poursuit le coach sénégalais. « La défaite subie à Anderlecht va leur donner encore plus l’envie de revenir et de montrer quelque chose chez nous. Mais j’ai tendance à me focaliser en priorité sur mon équipe. Quand on voit ce que l’on a montré, on ne peut plus se permettre de descendre, il faut au minimum garder notre niveau. On a montré du caractère au Cercle et du jeu contre Waasland et à Malines, mais il faut désormais répéter. Le foot, c’est ça : répéter, répéter et répéter. Et c’est tout ce que je demande à mes joueurs. Pour l’instant, on est sur une pente et on est en train de monter. Ce que l’on fait depuis le premier match est positif, donc il faut continuer. »

Si le jeu principautaire affiche de bien plus belles couleurs qu’auparavant, il reste tout de même du travail à effectuer pour les Rouches. Et l’ancien buteur le sait mieux que quiconque. « Il faut que l’on améliore nos débuts de match. Souvent, les vingt premières minutes, on cherche la confiance et, à chaque fois, c’est quand on marque ce premier but que l’on commence à voir le vrai visage de notre équipe. Cela n’a rien à voir avec l’intensité ou le pressing, c’est plutôt sur l’attention portée à nos passes et à nos infiltrations. Le match face à Charleroi est très important pour nous, donc il faudra l’entamer pied au plancher. Ce qui veut dire que, dans notre agressivité sur le ballon, il faudra être à un bon niveau. On n’aura pas le droit à la moindre erreur de concentration. »