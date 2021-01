Vers une réouverture des coiffeurs le 13 février?

Le Comité de concertation réunissant les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées a examiné ce vendredi de nouvelles mesures destinées à limiter la propagation du coronavirus.

En ce qui concerne les métiers de contacts non-médicaux, « ce n’est pas possible que ces activités puissent recommencer, les chiffres ne le permettent clairement pas », a annoncé Alexander De Croo lors d’une conférence de presse.

« Au plus tôt le 13 février, a nuancé le Premier ministre dans un second temps, sous la condition que la situation épidémiologique s’améliore. L’évaluation se fera en Comité de concertation le 5 février. » En cas de ré-ouverture ce sera avec des mesures de protection plus strictes.