Pro League: le Conseil d’État approuve le projet du nouveau stade à Bruges

L’information a été confirmée par la ministre flamande de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, Zuhal Demir (N-VA). Le gouvernement flamand a approuvé le plan régional d’aménagement (GRUP) prévoyant un stade de football et des terrains d’entreprise, le long de la chaussée de Blankenberge.

Après des années d’incertitude, le projet de stade brugeois obtient enfin le feu vert. Le Conseil d’Etat vient de remettre un avis favorable au plan d’aménagement du territoire introduit en novembre. Une première mouture de ce plan avait été rejetée en octobre par le Conseil d’Etat.

Le projet autrefois critiqué

L’instance avait à l’époque critiqué le parking démesuré et l’exploitation de l’espace. La nouvelle version tient compte de ces remarques et le parking ne s’étend plus que sur à peine 10% de la zone située devant le stade. La zone de paysage intermédiaire a aussi été doublée et s’étendra désormais sur 60 mètres.