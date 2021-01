Espagne: Barcelone se rendra au Rayo Vallecano en Coupe du Roi

La finale de l’édition précédente entre la Real Sociedad et l’Athletic Bilbao, reportée à cause du coronavirus, se tiendra le 4 avril. La Real Sociedad d’Adnan Januzaj se rendra avant sur le terrain du Betis pour se hisser en quarts de finale. Le choc de ces huitièmes sera le duel entre le FC Séville et Valence, vainqueur de l’édition 2019.