Quand Karim Belhocine gâchait les débuts comme T1 au Standard de son ancien coéquipier Mbaye Leye...

Le premier disputait alors sa deuxième et dernière saison sous le maillot liégeois et le deuxième, souhaité par Pierre François, le directeur général des Rouches, pour ses qualités de footballeur mais aussi de fédérateur et de meneur d’hommes, venait d’arriver de Courtrai.

Karim Belhocine est par contre nettement moins surpris de se retrouver face à Mbaye Leye au moment de coacher le choc wallon de ce dimanche. « C’est toujours un joueur qui a été capitaine et qui était proche de ses entraîneurs. Lorsque je l’ai connu, il avait déjà quasiment 30 ans et on sentait déjà que devenir entraîneur était quelque chose qui pouvait l’intéresser », pointe l’entraîneur carolo. Et d’ajouter : « On s’était recroisé ensuite et il passait ses diplômes. Il y avait la télé. On sentait qu’il était intéressé par ça. »