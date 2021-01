Voyages à l’étranger, métiers de contact…: toutes les nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus

Faisant référence à des « remparts » face à la menace des variants du coronavirus, « une raison d’inquiétude pour tout le monde », le Premier ministre a rappelé les règles classiques de distanciation et d’hygiène, mais aussi l’importance du télétravail.

« Le deuxième rempart, c’est contre l’importation du coronavirus » a-t-il expliqué. Dès lors, à partir du 27 janvier il y aura une interdiction temporaire des voyages à caractère récréatif et touristique, jusqu’au 1er mars, pour les voyages depuis et vers la Belgique.

A partir du 25 janvier tous les voyageurs qui reviennent du Royaume-Uni, de l’Argentine et de l’Amérique du Sud devront faire un test PCR le 1er et le 7ème jour à leur retour en Belgique et observer une quarantaine de 10 jours.

Les voyageurs non-résidents en Belgique devront montrer un double test PCR négatif, au départ et à l’arrivée en Belgique.

Métiers de contact

En ce qui concerne les métiers de contacts non-médicaux, « ce n’est pas possible que ces activités puissent recommencer, les chiffres ne le permettent clairement pas », a annoncé Alexander De Croo.

« Au plus tôt le 13 février, a-t-il nuancé, sous la condition que la situation épidémiologique s’améliore. L’évaluation se fera en Comité de concertation le 5 février. » En cas de ré-ouverture ce sera avec des mesures de protection plus strictes.

Appel à la jeunesse

Le Premier ministre a gardé ces derniers mots pour les jeunes : « Nous avons conscience que vous vivez une période difficile, une période où nous en avons tous assez, on en a marre du coronavirus. Si vous vivez une situation difficile, discutez-en, parlez-en autour de vous, sortez, faites à l’extérieur des choses que vous pouvez faire. Pourquoi ? Nous avons besoin de vous pour surmonter la pandémie et reconstruire l’avenir avec vous. »

« Ce sera la plus belle période de notre vie » si à la fin on peut vivre de nouveau normalement. « C’est normal d’avoir la fatigue du coronavirus. Mais alors parlez-en entre vous et autour de vous. Tout le monde le fait, même moi ! », a-t-il conclu.