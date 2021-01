Alexander De Croo aux jeunes: «Si nous unissons nos forces, nous verrons le bout du tunnel»

Alexander De Croo a tenu à adresser un message particulier aux jeunes lors de la conférence de presse suivant le Comité de concertation de ce vendredi. « Nous vous demandons un dernier effort, a-t-il demandé. Si nous unissons nos forces nous verrons la lumière au bout du tunnel. »

Le Premier ministre a gardé ces derniers mots pour les jeunes : « Nous avons conscience que vous vivez une période difficile, une période où nous en avons tous assez, on en a marre du coronavirus. Si vous vivez une situation difficile, discutez-en, parlez-en autour de vous, sortez, faites à l’extérieur des choses que vous pouvez faire. Pourquoi ? Nous avons besoin de vous pour surmonter la pandémie et reconstruire l’avenir avec vous. »

« Ce sera la plus belle période de notre vie » si à la fin on peut vivre de nouveau normalement. « C’est normal d’avoir la fatigue du coronavirus. Mais alors parlez-en entre vous et autour de vous. Tout le monde le fait, même moi ! », a-t-il conclu.