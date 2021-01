Coronavirus - Le SNI salue "une lueur d'espoir" à l'issue du comité de concertation

Le Syndicat neutre pour indépendant (SNI) se réjouit que le comité de concertation ait évoqué la date du 13 février pour une éventuelle réouverture des salons de coiffure. "Après plus de trois mois d'incertitudes, on leur a enfin donné une date, ce qui leur donne une lueur d'espoir après une période très sombre. C'est un premier pas dans la bonne direction", estime le SNI, qui demande cependant "des perspectives le plus rapidement possible pour les autres secteurs fermés."

Par Belga