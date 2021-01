Les Pays-Bas veulent remplacer le Royaume-Uni comme "porte d'entrée" de l'UE pour les USA

M. Rutte a ajouté que les Pays-Bas sont le pays "le plus transatlantique" de l'Union européenne et qu'ils souhaitent prendre le rôle du Royaume-Uni, après le Brexit et le départ de Donald Trump.

Les Néerlandais et les Britanniques étaient des alliés de longue date dans leur défense du libre échange et ils se sont souvent positionnés contre les Français et les Allemands sur des questions commerciales au sein de l'UE.