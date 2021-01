Italie: l’AC Milan loue Fikayo Tomori à Chelsea jusqu’à la fin de la saison

La saison dernière, Tomori était une certitude de la défense des Blues et cela lui a valu une première sélection avec l’équipe d’Angleterre. Cette année, il n’entrait pas dans les plans de Frank Lampard et il a donc reçu son bon de sortie. Formé à Chelsea, Tomori a été précédemment prêté à Brighton & Hove, Hull City et Derby County.

L’AC Milan est leader de la Serie A et espère décrocher un dix-neuvième titre, le premier en dix ans. Pendant ce mercato d’hiver, les Rossoneri ont également acquis l’attaquant Croate Mario Mandzukic et le milieu français Soualiho Meïté, qui est passé par Zulte Waregem en 2016-2017.