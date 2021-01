Coronavirus: le mode d’emploi des voyages interdits et autorisés

Le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées ont détaillé vendredi soir les mesures d’interdiction temporaire des voyages récréatifs et/ou touristiques à destination et en provenance de la Belgique prises par le Comité de concertation « afin de lutter contre l’importation et la poursuite de la propagation de nouveaux variants » du coronavirus.

Interdiction des voyages non essentiels

Les voyages à des fins récréatives/touristiques à destination et en provenance de la Belgique sont interdits du mercredi 27 janvier au lundi 1er mars 2021. L’interdiction de voyager sera contrôlée tant au niveau du trafic routier, aérien, maritime que ferroviaire.