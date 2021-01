Foot étranger: Wolverhampton et Dendoncker viennent difficilement à bout de Chorley (D6), Dortmund, sans Belge, battu à Mönchengladbach (vidéos)

Grâce à un second acte maitrisé et des buts de Ramy Bensebaini (49e) et Marcus Thuram (78e), les Poulains ont passé leur adversaire du soir et grimpent à la 4e place avec 31 points, deux unités de plus que le BVB, qui fait du surplace. Thomas Meunier est lui resté sur le banc des Borussen.