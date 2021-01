Rallye Monte-Carlo: Neuville frappe un grand coup, Ogier reprend la tête (vidéo)

Cette fois, et pour la première fois de l’épreuve, il n’y avait plus d’hésitation à avoir : tous les pilotes sont partis sur des pneus cloutés, samedi matin. Et ont quitté un parc de service partiellement dévasté dans la soirée de samedi par une tempête qui a endommagé de nombreuses structures, pour affronter deux spéciales de 18 et 20 km copieusement recouvertes de neige et de glace.

Tout droit dans la 1re spéciale du jour

La première spéciale matinale avait permis à Ogier de reprendre le leadership à son équipier Evans, tandis que Neuville avait perdu 42 secondes à l’issue d’une spéciale dans laquelle il avait notamment commis un tout droit. De son côté, Tanak avait perdu 1mn20 suite à une crevaison.