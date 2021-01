Les déplacements à l’étranger non essentiels sont interdits: qui peut voyager?

Le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées ont détaillé vendredi soir les mesures d’interdiction temporaire des voyages récréatifs et/ou touristiques à destination et en provenance de la Belgique prises par le Comité de concertation « afin de lutter contre l’importation et la poursuite de la propagation de nouveaux variants » du coronavirus.

En voici les détails, tels que communiqués par les services du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) dans un communiqué.