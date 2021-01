Rallye Monte-Carlo: triplé Toyota en vue, alors que Neuville (4e) assure pour Hyundai (vidéo)

Une spéciale – la première du jour – aura suffi à Sébastien Ogier pour reprendre le contrôle du rallye Monte-Carlo, et la tête de l’épreuve devant ses équipiers Elfyn Evans et Kalle Rovanpera. Mises en difficulté dans la deuxième spéciale de cette courte étape remportée par Thierry Neuville, les Toyota ont à nouveau dominé le troisième et dernier chrono de la journée. Du coup, Sébastien Ogier possède désormais 13 secondes d’avance sur Evans et près d’une minute sur Rovanpera avant la dernière journée qui, sur les hauteurs de Monaco, proposera quatre spéciales (54 km).

Neuville « coincé » suite à l’exclusion de Tanak

Pointé à une bonne seconde de Rovanpera avant cette dernière spéciale, Thierry Neuville occupe toujours la 4e place du général, mais avec un déficit de 7 secondes sur le Finlandais désormais.

« Dans des circonstances normales, il ne fait aucun doute que je me battrais sans hésiter pour conquérir ce podium », résumait Thierry Neuville. « Mais comme vous le savez, les circonstances ne sont pas normales : je découvre un nouvel équipier, et suite à la 2e spéciale, Ott Tanak abandonné (NDLR : il a en fait été mis hors course pour avoir roulé sur la jante sur le parcours routier, suite à une crevaison), si bien que Dani (Sordo, 5e) et moi (4e) devons assurer les points pour Hyundai. Et puis, comme vous le savez, l’objectif principal de ce rallye était de faire des kilomètres afin de permettre à Martijn de découvrir son nouvel univers. Il y a encore du travail, comme j’ai pu m’en rendre compte encore dans la première spéciale du jour, où le rythme n’était pas bon du tout, et où j’ai beaucoup roulé à vue, mais nous allons continuer à travailler. Et puis il ne sert à rien de prendre le risque de ne pas rouler jusqu’au bout ici, et de devoir recommencer dans le même contexte dans le prochain rallye. »