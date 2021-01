De retour de suspension après avoir craché sur un adversaire, Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) se rachète déjà avec un but

Marcus Thuram a parfaitement entamé son « opération rachat » ce vendredi face au Borussia Dortmund en inscrivant le quatrième but du Borussia Mönchengladbach alors qu’il venait de monter au jeu, scellant la victoire de son équipe dans ce choc de haut de tableau (2-4). Au cœur de la polémique, l’international français effectuait son retour après cinq matches et plus d’un mois de suspension pour avoir craché sur le défenseur d’Hoffenheim, Stefan Posch, le 19 décembre dernier lors d’une recontre au terme de laquelle son équipe s’était inclinée (1-2). Un vilain geste, d’autant plus choquant au vu du contexte actuel de crise sanitaire lié au Covid-19, qui lui a également valu une amende de 40.000 euros de la part de la fédération allemande, ainsi que le retrait d’un mois de salaire par son club, soit 150.000 euros. Un record dans l’histoire de la Bundesliga.

Mis sous pression par son coach « Aujourd’hui encore, il est désolé par rapport à toute cette histoire. Dans la vie, il se passe parfois des choses qu’on regrette aussitôt. Le plus important, surtout qu’il est encore jeune, c’est qu’il retienne cette leçon et je suis convaincu qu’il va y parvenir. À lui désormais de faire la Une de la presse sportive en marquant de beaux buts et en retrouvant son meilleur niveau, sachant qu’avec cet écart de conduite, il a tout de même entamé une partie de son crédit », a insisté son entraîneur Marco Rose en conférence de presse avant le choc face au Borussia Dortmund.

Mais le coach allemand ne s’est pas arrêté là, et n’a pas manqué de mettre la pression sur Marcus Thuram, auteur de 5 buts et 8 assists toutes compétitions confondues cette saison : « Il va devoir cravacher dur et être irréprochable à l’entraînement pour jouer dès le coup d’envoi. Sans lui, nous avons obtenu de bons résultats et certains de ses coéquipiers ont su saisir leur chance. N’oublions pas non plus qu’avant sa suspension, ses prestations, notamment en Bundesliga, n’avaient pas été très brillantes. Il va donc devoir redoubler d’efforts afin de redevenir un titulaire à part entière ».