Une seule victoire des Mauves face à un club de bas de tableau: le gaspillage d’Anderlecht en chiffres

Le Sporting d’Anderlecht a dû se contenter d’un partage 0-0 face à Waasland-Beveren ce vendredi en ouverture de la 21e journée de championnat. Un résultat décevant pour les Mauves, qui ne sont pas parvenus à marquer face à la plus mauvaise défense de D1A (48 buts encaissés en 23 matches). Anderlecht a enregistré son 9e partage de la saison, gaspillant là encore des points face à une équipe de bas de tableau.

Quand on regarde les chiffres de plus près, Anderlecht n’a pris qu’une seule fois le dessus sur un adversaire classé 12e ou au-delà dans le classement au moment de la rencontre. C’était un succès 2-4 contre… Waasland-Beveren qui était 17e avant le match en question. Pour le reste, en omettant le partage en ouverture face à Malines (15e actuellement), ce sont six partages et une défaite (face à l’AS Eupen, 13e le 15 janvier dernier). Sur ces huit rencontres, les Mauves ont donc pris 9 points sur les 24 en jeu. Un bien maigre bilan pour un prétendant au Top 4.

Anderlecht face à une équipe classée 12e ou au-delà au moment du match :

23/08 : Anderlecht (4e) – Excel Mouscron (14e) 1-1

28/08 : Ostende (17e) – Anderlecht (5e) 2-2

19/09 : Waasland-Beveren (17e) – Anderlecht (6e) 2-4

27/09 : Anderlecht (4e) – AS Eupen (12e) 1-1

08/11 : La Gantoise (12e) – Anderlecht (15e) 1-1

04/12 : Zulte-Waregem (14e) – Anderlecht (7e) 2-2

15/01 : AS Eupen (13e) – Anderlecht (4e) 2-0

22/01 : Anderlecht (5e) – Waasland-Beveren (18e) 0-0