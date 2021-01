Pep Guardiola réagit à l’absence de Kevin De Bruyne: «Il va nous manquer, il est presque irremplaçable»

Actuellement deuxième au classement et dans une très bonne dynamique, Manchester City, va devoir se passer de son maître à jouer Kevin De Bruyne, touché aux ischio-jambiers, pendant quatre à six semaines. Une absence qui leur sera à coup sûr extrêmement préjudiciable tant l’influence du Belge est grande dans le dispositif de Pep Guardiola.

« « Vous devez savoir que Kevin va me manquer, il nous manquera tous très fort », a déclaré l’entraîneur espagnol en conférence de presse. « Avec ses qualités, il est presque irremplaçable. La saison dernière, ses collègues l’ont élu meilleur joueur de la Premier League. Nous savons tous à quel point il est bon »

Dans le meilleur scénario évoqué par Guardiola, une absence d’un mois, De Bruyne manquera notamment les duels contre Liverpool (7 février) et Tottenham (13 février) en championnat. Une absence de six semaines le priverait également du 8e de finale aller de la Ligue des Champions à Mönchengladbach et du choc contre Manchester United (6 mars) en Premier League. Les prochains matchs des Diables Rouges sont programmés fin mars (24 mars contre le Pays de Galles, 27 mars en République tchèque et 30 mars contre le Bélarus).