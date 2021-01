Bundesliga: Leipzig laisse filer le Bayern, Casteels et Wolfsburg surprennent Leverkusen

Koen Casteels et Wolfsbourg ont remporté le match au sommet sur le terrain du Bayer Leverkusen, samedi lors de la 18e journée de Bundesliga (0-1). Leipzig s’est incliné sur la pelouse de Mayence (3-2), tandis qu’Orel Mangala a lui été battu par Fribourg avec Stuttgart (2-1).

Wolfsbourg, avec Koen Casteels, qui portait le brassard de capitaine, a réalisé la bonne opération de l’après-midi en l’emportant 0-1 à Leverkusen sur un but de Bote Baku (35e). Cette victoire, conjuguée à la défaite surprenante de Leipzig à Mayence (3-2), permet aux Loups de non seulement rattraper son adversaire du jour à la 3e place du classement avec 32 points, mais aussi de revenir à 3 points de Leipzig, deuxième. Le Bayern est toujours en tête de la Bundesliga avec 39 points et ira à Gelsenkirchen pour y affronter dimanche la lanterne rouge, Schalke 04, avec la possibilité d’accroître son avance sur Leipzig.

L’après-midi commençait bien pour Stuttgart qui ouvrait rapidement le score par l’intermédiaire de son meilleur buteur, Silas Wamangituka, qui inscrivait son dixième but de la saison (7e). Orel Mangala et les siens étaient alors rejoints au score, sur un but d’Ermedin Demirovic (14e), puis menés quand Woo-Yeong Jeong trompait Gregor Kobel (37e). Juste avant la mi-temps, Nicolas Gonzalez ratait un penalty pour Stuttgart (45e). Orel Mangala a joué la totalité de la rencontre. Au classement, Stuttgart est 10e avec 22 points, 5 de moins que Fribourg, 9e.