Violences sexuelles sur mineurs: Macron estime qu’il faut adapter la loi

Le président français s’est réjoui de la libération de la parole et a ajouté que c’était désormais au gouvernement d’agir.

Vous ne serez plus jamais seules », a déclaré samedi le président français Emmanuel Macron aux victimes des violences sexuelles sur mineurs, en promettant dans une vidéo et une série de tweets de ne laisser « aucun répit aux agresseurs » et d’« adapter notre droit ». « Ces témoignages, ces paroles, ces cris, plus personne ne peut les ignorer. Contre les violences sexuelles faites à nos enfants, c’est aujourd’hui à nous d’agir », a ajouté le chef de l’État, alors que le débat sur l’inceste a ressurgi ces derniers jours après la publication d’un livre de Camille Kouchner.

Lire aussi Camille Kouchner: «Prendre la parole relève de la nécessité» Une consultation bientôt lancée « La honte aujourd’hui change de camp », a poursuivi Macron, en se félicitant que « la parole, partout en France, se libère » et que « le silence construit par les criminels et les lâchetés successives, enfin, explose ». « Nous ne laisserons aucun répit aux agresseurs, aucun », a-t-il encore affirmé. « Il nous faut punir les criminels pour leurs actes passés et pour empêcher toute récidive ».

En outre, « il nous faut adapter notre droit pour mieux protéger les enfants victimes d’inceste et de violences sexuelles », a précisé le chef de l’Etat, en indiquant avoir demandé au garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, et au secrétaire d’Etat à l’Enfance et aux Familles, Adrien Taquet, « de mener une consultation qui devra déboucher rapidement sur des propositions ».