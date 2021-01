Ligue 1: Monaco enfonce Marseille, Krépin Diatta fait déjà ses débuts (3-1)

L’OM est décidément au fond du trou et ne sait plus à quoi se raccrocher. Après avoir chuté contre des équipes de deuxième rang, André Villas-Boas espérait que ce déplacement à Monaco permettrait d’entretenir une «bonne dynamique contre les gros». C’est raté.

Monaco enchaîne dans la victoire, Marseille continue dans la défaite: victorieux 3-1 samedi au stade Louis II, les Monégasques ont conforté leur place dans le quatuor de tête et ont plongé l’OM, battu pour la troisième fois d’affilée, dans une crise de plus en plus profonde.

L’entrée de la recrue Milik, qui a joué une grosse demi-heure, plus que prévu, n’a pas non plus transfiguré l’équipe provençale, qui avait bien débuté avant de reculer et de céder sur deux corners, la spécialité monégasque, et un coup franc sublime de Jovetic.

Au bout du compte, et en attendant les matches de dimanche, Monaco consolide sa 4e place et l’OM reste 6e à sept longueurs de son bourreau du jour. L’écart se creuse, comme le redoutait Villas-Boas à l’heure d’affronter ses adversaires directs pour la qualification européenne.

Monaco est pourtant traditionnellement un stade qui réussit à l’OM. Mais d’habitude, les supporters marseillais envahissent Louis II et le court déplacement est comme un 20e match à domicile.

Cette fois, l’OM revient sans rien, si ce n’est une première période tout juste encourageante. Battus à domicile coup sur coup par Nîmes et Lens, les Marseillais pouvaient de toutes façons difficilement tomber plus bas. Une réaction était indispensable et elle a été perceptible, au moins en début de match, supérieur aux deux bouillies servies contre «Crocos» et «Sang et Or».

Trio inhabituel

L’affaire n’était pas évidente, pourtant, face à des Monégasques en confiance sur la lancée de leur excellente série de résultats (quatre victoires et un nul) et avec un milieu de terrain totalement remanié.

Dans un effectif marseillais qui comme le dit Villas-Boas n’est vraiment «pas le plus profond du monde», le milieu de terrain a longtemps été le secteur le plus fourni. Mais Strootman est parti, Sanson est sur le point de s’engager en Angleterre et n’était finalement pas dans le groupe, pas plus que Kamara et Rongier, blessés.

Villas-Boas avait donc aligné un trio composé de Gueye, Cuisance, toujours en grande difficulté, et Balerdi, inhabituel N.6.

Mais c’est d’un autre choix du technicien portugais qu’est venue l’ouverture, avec un but signé Radonjic, préféré une fois de plus à Payet, remplaçant pour la quatrième fois lors des cinq derniers matches.

A la 12e minute, le Serbe a profité d’un superbe ballon en profondeur de Caleta-Car pour aller tromper Lecomte après avoir pris de vitesse Sidibé, mal placé, et Maripan, trop lent.

Malgré Milik

Mais après l’ouverture du score, tout a été plus compliqué pour l’OM et Monaco a tout monté d’un cran, rythme et positionnement du bloc. L’équipe de Niko Kovac a alors poussé et eu plusieurs belles occasions, d’abord sur une frappe de Diop qui a mis Mandanda en difficulté (29e), puis par Volland (40e).

Et comme souvent cette saison, l’OM n’a pas résisté bien longtemps. Dès le retour des vestiaires, Maripan a ainsi profité d’une glissade d’Alvaro sur un corner de Golovin pour égaliser (47e).

Dès lors, l’issue ne faisait plus beaucoup de doute, malgré l’entrée en jeu de Milik, qui n’a pas été dangereux.

A la 74e minute, Tchouameni a à son tour marqué sur corner, à la grande colère des Marseillais, pour qui ce corner aurait dû être une sortie de but. Et dans le temps additionnel, Jovetic a corsé le score d’une frappe magnifique sur coup franc (90+1).

Monaco regarde vers le haut, alors que Marseille plonge, avec une seule victoire et désormais cinq défaites lors des huit dernières journées.