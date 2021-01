Un troisième confinement en vue en France?

Lire aussi Pourquoi fixer la limite à 54.300 nouveaux vaccinés par semaine

Interrogé par Le Parisien sur la possibilité de ce troisième confinement, Olivier Véran, le ministre de la Santé a indiqué vouloir d’abord être fixé sur les effets du couvre-feu. Avant d’ajouter un peu plus loin dans l’interview. « Si ça ne baisse pas, si les variants commencent à se diffuser partout, alors on prendra des mesures supplémentaires, évidemment. Et cela s’appelle le confinement. On le fera si on n’a pas le choix, » a conclu le ministre de la Santé français.