Eden Hazard passeur, buteur et homme du match face à Alavés: enfin une bonne nouvelle pour Roberto Martinez et les Diables

Eden Hazard aperçoit-il enfin le bout du tunnel ? S’il est encore impossible de l’affirmer aujourd’hui, le capitaine des Diables rouges a enfin semblé se rapprocher de son meilleur niveau avec le Real Madrid ce samedi face à Alavés (1-4). Auteur d’un assist pour Karim Benzema et d’un but ensuite pour faire le break (0-3) en faveur de son équipe, Hazard a logiquement été élu homme du match au terme de la rencontre. Enfin une bonne nouvelle pour lui, en galère depuis son arrivée au Real Madrid lors de l’été 2019, mais également pour Roberto Martinez et les Diables rouges au vu des blessures récentes d’Axel Witsel, qui risque de manquer l’Euro 2020, et de Kevin De Bruyne, absent pour plusieurs semaines.

Hazard a disputé ce samedi sur la pelouse d’Alavés sa quatrième rencontre consécutive avec le Real Madrid… Une première depuis le 26 novembre 2019 (!), soit plus d’un an, et une blessure au pied subie en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain après un choc avec un certain Thomas Meunier.

Ce samedi, magnifiquement servi par Toni Kroos sur l’action de son but, Hazard a ensuite semblé retrouver les ingrédients qui font sa force : de la technique sur le contrôle, de la vitesse d’exécution et de la finesse pour conclure face au gardien adverse. « Eden a connu une saison et demie très compliquée avec des blessures. Il faut avoir de la patience, je sais qu’au Real Madrid c’est compliqué… Aujourd’hui, il a fait une passe décisive et a marqué un but. La meilleure version d’Hazard, on l’a un peu vue aujourd’hui (samedi), et je crois qu’on la verra de plus en plus dans les matches à venir », a déclaré David Bettoni, qui remplaçait Zinédine Zidane positif au Covid-19 sur le banc du Real, au terme de la rencontre.

La presse madrilène reste prudente

Très critique à l’égard d’Eden Hazard ces dernières semaines, la presse madrilène s’est montrée enthousiaste ce dimanche, sans toutefois s’emballer. « Enfin un rayon de lumière pour Hazard », a titré le quotidien Marca, qui estime que le Belge de 30 ans a montré qu’il y avait des raisons de compter sur lui et que Zinédine Zidane avait raison d’insister, même si ce n’était pas le meilleur match de sa carrière. Le quotidien As s’est lui contenté d’écrire qu’Hazard s’améliorait, et qu’il avait signé son meilleur match depuis des mois.

Eden Hazard devra désormais se montrer capable de confirmer cette bonne performance et d’enchaîner sur la durée. Il devra également prouver qu’il peut mener son équipe vers la victoire face à des adversaires de plus gros calibres qu’Alavés. Mais pour la première fois depuis plus d’un an, il semble être sur le bon chemin pour retrouver son meilleur niveau, à un peu moins de cinq mois de l’Euro.