Un météorite est tombé en Belgique, un avis de recherche lancé (vidéo)

Un météorite s’est écrasé en Belgique ce vendredi matin. La traînée de lumière qui a accompagné le météorite dans sa chute a été a été observée à Bruxelles, dans le nord de la France. L’impact au sol aurait eu lieu entre Alost et Termonde ce vendredi matin vers 7h52.

Les chercheurs ont dans la foulée lancée un appel à témoin. Emmanuel Jehin docteur en Astrophysique et Maître de Recherches à l’Institut d’Astrophysique et de Géophysique à l’Université de Liège a été interrogé par nos collègues de la RTBF. Il donne des précisions sur l’objet recherché et son aspect. Alors que faut-il recherché ? « Une ou plusieurs pierres très sombres de quelques centimètres dans un endroit inhabituel, un toit, un trottoir, sur la rue, dans leur jardin… », précise l’expert.

Jusqu’à aujourd’hui, seul six météorites ont été retrouvés sur le territoire belge.