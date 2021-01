Le but le plus rapide de l’histoire du football belge, inscrit par l’Union Saint-Gilloise, a été inspiré par l’AC Milan! (vidéo)

En fait, ce but, qui a lancé l’Union de Felice Mazzù vers une belle victoire à Deinze (2-4), a une histoire, que nous raconte Sandro Salamone, l’analyste vidéo des Jaune et Bleu :

Pour la reprise du championnat de D1B, l’Union SG a créé l’événement samedi en inscrivant, par Dante Vanzeir, le but le plus rapide de l’histoire du football professionnel en Belgique ! Après 6,9 secondes de jeu, selon le chronométrage du staff unioniste, ou 7,4 secondes, selon d’autres, mais la Pro League va bientôt communiquer le chiffre officiel.

« Le 20 décembre dernier, j’avais vu le Brésilien Leao marquer, avec l’AC Milan, le but le plus rapide de l’histoire du Calcio contre Sassuolo, en 6,2 secondes. J’ai passé mon temps à découper cette phase et je l’ai proposée à Felice, qui a été enthousiaste. Après l’avoir travaillée toute la semaine, on a décidé de la mettre en application à Deinze, une manière pour nous de tenir les joueurs en éveil à l’heure où, vu notre avance, certains nous annoncent déjà champions alors que ce n’est pas le cas ! Et si, sur ce cas précis, l’effet de surprise est passé, je peux vous dire que nous préparons d’autres innovations ! »