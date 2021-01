Serie A: la Juventus réalise la bonne opération du week-end contre Bologne (2-0)

Entre un Standard reboosté qui espère confirmer ses bonnes dispositions actuelles et un Sporting de Charleroi désireux d’enrayer la spirale négative et de mettre un terme à sa série de quatre défaites consécutives, le rendez-vous important que Sclessin abritera dimanche dépassera très largement le cadre de l’hégémonie wallonne pour s’inscrire pleinement dans la course à la qualification pour le top 4.