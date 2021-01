Coupe du monde de cyclo-cross: le Belge Wout van Aert gagne à Overijse et remporte le classement final

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a remporté la 5e et dernière épreuve de la Coupe du monde de cyclo-cross, à Overijse, dimanche, et remporte le classement général final pour la troisième fois après ses succès de 2016 et 2017. Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) est 2e après avoir échoué dans sa course-poursuite.

À la fin du 2e des 8 tours (et 23,2 km de course), Mathieu van der Poel était victime d’une crevaison à la roue arrière, assez loin du poste matériel. Il devait concéder 19 secondes à son rival. Le Néerlandais ne lâchait cependant rien pour refaire déjà la moitié de son retard en un tour. Le forcing de van der Poel lui a coûté de l’énergie et van Aert reprenait un peu plus d’avance à mi-course.