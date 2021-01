Manifestation tolérée contre les violences policières à Bruxelles: plusieurs interpellations (vidéos)

Un rassemblement contre les violences policières a eu lieu ce dimanche après-midi à Bruxelles. La manifestation non autorisée par le Ville, a finalement été tolérée et a lieu au Mont des Arts.

Un important dispositif policier a été mis en place dans le centre-ville. D'après une source policière, la zone de police aurait mobilisé pas moins de 12 pelotons pour superviser la manifestation. Une information que refuse de confirmer ou d’infirmer Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Polbru. « En ce qui concerne le personnel mis en place dans le cadre d'une manifestation, nous ne communiquons pas. Idem pour les moyens mis en place. » Peu avant la manifestation, des fourgons de police et des canons à eau ont en tout cas été observés en grand nombre au niveau de la Place des Palais, à quelques centaines de mètres du lieu du rassemblement. Un dispositif justifié, d’après la porte-parole : « Il s'agit d'une manifestation à risque non-autorisée. De ce fait la motivation et la frustration sont encore plus élevées. »

Les manifestants se sont rassemblés pour dénoncer les violences policières.