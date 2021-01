Seria A: Dries Mertens et Naples n’ont pas fait le poids au Hellas Vérone (3-1)

En Serie A, Dries Mertens est rentré à l’heure de jeu à Naples au Hellas Vérone. Au moment de l’entrée du Diable rouge, le score était de 1-1 après des buts d’Hirving Lozano (1re) et Federico Dimarco (34e). Les choses ont ensuite mal tourné pour les Napolitains qui ont vu leurs adversaires passer devant grâce à Antonin Barak (62e) puis Mattia Zaccagni (79e).

Avec cette défaite, la deuxième de rang, les Napolitains (34 points) font la mauvaise opération du week-end et sont dépassés par la Juventus et l’Atalanta (36 points chacun). Mertens et les siens sont désormais 6es de Serie A. Le Hellas Vérone est lui 9e avec 30 points.

Nainggolan impuissant

Radja Nainggolan, titulaire et sorti à la 84e minute, n’a pu aider Cagliari à prendre des points à Gênes. Le but de Mattia Destro après 10 minutes de jeu a suffi au Genoa pour l’emporter 1-0.