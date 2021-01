FA Cup: capitaine et buteur à Brentford, Youri Tielemans a lancé Leicester vers la qualification (1-3, vidéo)

C’était la première fois depuis son arrivée à Leicester en 2019 que Youri Tielemans portait le brassard de capitaine. Et le Diable rouge a fait honneur à cette décision de Brendan Rodgers en convertissant un penalty qu’il avait lui-même obtenu (51e).

Leicester s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la FA Cup dimanche grâce à une victoire 1-3 à Brentford. Youri Tielemans portait le brassard des Foxes pour la première fois et a marqué sur penalty.

Avant cela, c’est Brentford qui avait ouvert le score en première période grâce à un but de Mads Bech Sorensen (6e). Au début de la seconde mi-temps, Cenzig Under avait rapidement égalisé (46e) avant que Tielemans ne donne l’avantage aux siens. Timothy Castagne entrait au jeu à la 70e et James Maddison concluait le score dans la foulée (71e). Blessé pour encore quelques semaines, Dennis Praet était absent.