D1A: Le Standard remporte un choc wallon spectaculaire face à Charleroi et remonte dans le Top 4 (3-2)

Les Rouches revivent depuis l’arrivée de Mbaye Leye. Ils l’ont une nouvelle fois prouvé ce dimanche, avec une prestation solide face à Charleroi. Grâce à deux réalisations de Klauss (son tout premier but sous les couleurs principautaires), de Balikwisha et de Muleka, le Standard a enchaîné un quatrième succès de rang. Une très belle série qui leur permet de retrouver la quatrième place du championnat.

Charleroi : Penneteau, Botaka, Dessoleil, Diagne, Kayembe, Gillet, Morioka, Gholizadeh, Benchaib, Fall, Rezaei.

Remplaçants : Descamps, Hendrickx, Bruno, Nicholson, Berahino, Reda, Malungu, Ilaimaharitra, Teodorczyk.

L’échauffement des Rouches

Les moments forts de la rencontre

13e : après une bonne combinaison avec Selim Amallah, Maxime Lestienne centre depuis la gauche, à même la ligne de but. Sa balle piquée trouve João Klauss au centre, qui fait parler sa puissance pour propulser le ballon au fond des filets.

30e : après un superbe travail du nouveau venu Jordan Botaka sur son flanc, Mamadou Fall reprend son centre à ras de terre. La frappe puissante du Sénégalais trompe Bodart et entre avec l’aide de la latte.

37e : Klauss gagne son duel face à Diagne et permet à Lestienne de récupérer ce ballon. L’ailier lance parfaitement Balikwisha, qui remporte son duel avec Penneteau.

67e : sur un corner carolo, Dessoleil remet le ballon dans le paquet et trouve Fall, isolé au second poteau. Le Sénégalais crucifie Bodart, malgré une position litigieuse. Après l’intervention du VAR, le but est finalement accordé.

80e : grâce à une superbe louche, Selim Amallah lance parfaitement Jackson Muleka qui, d’une subtile déviation de la tête, lobe Penneteau.

Le live

Les stats du match

Les autres résultats de la 21e journée

Le classement