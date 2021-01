Frank Vandenbroucke: «Les écoles peuvent être des sources de contamination»

Les annonces de nouvelles contaminations ne doivent pas décourager la population, demande-t-il. «Ce que nous voyons, c’est une épidémie qui progresse sous la surface en plus de l’épidémie. On voit la croissance de variants, comme le variant sud-africain, face auxquels on ne sait pas avec certitude si les vaccins sont bien efficaces. Mais nous savons ce que nous devons faire: tester, tester, tester, isoler, et vacciner, vacciner, vacciner».