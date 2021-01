Une nouvelle stratégie de test dans l’enseignement flamand

Sur les 4.000 écoles de Flandre, une vingtaine sont aujourd’hui fermées complètement et une trentaine partiellement. Samedi, l’institut de santé publique Sciensano a fait savoir que les élèves de l’enseignement primaire qui se sont assis en classe ou au réfectoire à côté d’un élève qui a été infecté par le coronavirus sont considérés dès lundi comme des contacts à haut risque. Cela signifie qu’ils devront également observer la quarantaine et être testés, au premier et au septième jour de leur quarantaine. Et toute personne dont le test est positif doit être isolée pendant 10 jours (au lieu de sept).

Dès lors qu’une possible contamination est communiquée dans une école flamande, un test rapide sera pratiqué sur les contacts à haut risque. En cas de résultat négatif, le deuxième test (après 7 jours) sera un test PCR. Les élèves et enseignant concernés resteront entretemps en quarantaine.