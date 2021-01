Un masque spécial de Decathlon permettra-t-il la réouverture des salles de sport?

Les chercheurs du Campus Decathlon de Villeneuve-d’Ascq pourraient rendre un grand service à tous ceux auxquels le sport en salle manque cruellement. La ministre des Sports française, Roxana Maracineanu, attend avec impatience l’homologation de leur nouveau masque, avec l’espoir de rouvrir les salles plus tôt que prévu. Et si cela débarquait ensuite en Belgique, où les mesures ont été renforcées ce vendredi?

Première mondiale