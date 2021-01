Coronavirus: l’inquiétude grimpe dans les écoles

La crainte des perturbations dans les écoles suite à une hausse des cas de contaminations au Covid-19 et la détection d’infections au variant dit britannique est désormais une réalité. Ce week-end, plusieurs bourgmestres de Wallonie, de Bruxelles et de Flandre ont dû prendre des arrêtés de fermeture suite à la détection de multiples cas. Ainsi, à Etterbeek, le bourgmestre Vincent De Wolf annonce la fermeture de l’ensemble des classes du secondaire du collège Saint-Michel « en raison d’un nombre inquiétant de cas de contamination avec probabilité de variant, dit-il. Au total, 1554 élèves et 160 professeurs sont concernés. »

À Bekkevoort dans le Brabant flamand, ce sont trois écoles et une crèche qui ont été fermées après la détection d’une cinquantaine d’infections chez des élèves et du personnel. À Anvers, le bourgmestre Bart De Wever a indiqué que deux écoles devaient être fermées en raison d’une forte contamination probablement due au variant britannique. En Wallonie, c’est l’école communale de Welkenraedt en province de Liège qui se voit contrainte de garder portes closes jusqu’au 1er février.