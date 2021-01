Karim Belhocine après Standard – SC Charleroi (3-2): «C’est décevant, voire même rageant»

Nouvelle défaite pour le SC Charleroi, cette fois dans le choc wallon au Standard (3-2). Un match fou qui laissera assurément un goût de trop peu aux Zèbres… « On est bien entré dans le match. Les intentions étaients bonnes offensivement et défensivement. Malheureusement, on a encaissé des buts sur certaines erreurs. Mais on est parvenu à revenir au score. Et au final, on ne l’a pas emporté. C’est décevant, voire même rageant », analysait Karim Belhocine au micro d’Eleven Sport.

Les Zèbres n’ont donc pas encore engrangé le moindre point en 2021… « On a encore encaissé trois buts, donc on encaisse trop. Mais c’est souvent lié à un geste qu’on fait moins bien. Et à ce niveau, il faut être parfait et ne pas avoir le moindre moment d’absence », ajoutait le T1 carolo.