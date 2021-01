Maxime Lestienne après la victoire du Standard face à Charleroi: «On a su faire ce qu’il fallait»

Dans ce derby wallon, les Liégeois ont pu compter sur un Maxime Lestienne précieux en première période. L’ailier a offert deux très belles passes décisives, sur les deux premiers buts des Rouches. Avant de rater deux occasions en or en seconde mi-temps. « C’est dommage, j’aurais bien aimé mettre mon petit but... Sur l’occasion où je fais une passe au lieu de tirer, j’entends qu’on crie « Max, Max, Max ! » Je me suis donc dit que c’était Raskin qui était là. Mais on en a discuté après, et c’était en réalité le défenseur qui criait mon nom ! C’est pour ça que je lui ai fait la passe… Après, je rate une autre occasion mais, au final, on part avec les trois points. Et je pense que c’est mérité. On a fait un bon match, on a juste commis quelques erreurs sur certains contres. »

Au final, le Standard s’en sort avec une très belle victoire. Malgré leur mauvaise série, les Carolos semblaient en mesure de piéger les Liégeois, mais ils ont fait le nécessaire pour obtenir ce précieux succès. « Charleroi avait une belle équipe aussi, assez solide. En première mi-temps, on a su faire le jeu. En deuxième un peu moins, on a plus procédé avec des longs ballons. Mais on a su faire ce qui fallait. »

Grâce à ces trois points, les Rouches remontent dans le Top 4. Une superbe opération, qui semblait impossible il y a quelques semaines. « Ça va vite dans ce classement, c’est très serré. Donc on essaye de tout donner pour prendre un maximum de points. On a gagné ce soir et c’est bien le principal », conclut Maxime Lestienne.