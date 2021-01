Mbaye Leye heureux de la victoire du Standard face à Charleroi: «Ce résultat, c’est celui d’une équipe»

Après la rencontre, le coach du Standard Mbaye Leye se montrait forcément satisfait de ses ouailles. « Dans l’ensemble, c’est une belle victoire, ça fait du bien à toute l’équipe et, surtout aux supporters. J’avais bien répété à mes joueurs qu’un derby ne se joue pas, il se gagne. Ils ont bien appliqué ce message, ce qui me fait plaisir. On a parfois manqué d’efficacité et ça aurait pu se payer très cher. On a déjà connu ça face au Cercle, où on a connu quelques problèmes dans nos transitions. Ici, on était bien dans nos transitions, mais la finition n’y était pas. Dans l’ensemble, je suis content de l’abnégation affichée. Ce résultat, c’est celui d’une équipe et je pense que ce sont plutôt mes gars qu’il faut féliciter. »

Un succès qui permet aux Rouches d’occuper la quatrième place du classement, synonyme de playoffs 1. Mais le coach liégeois ne veut pas s’emballer. « Je connais Sclessin, je connais cet endroit et je sais à quel point ça peut aller très vite. De toute façon, personnellement, le feeling que j’ai, ce n’est pas par rapport aux résultats. On travaille beaucoup pendant la semaine et, le jour du match, on voit si ça produit des résultats. Pour l’instant, ça fonctionne bien, donc il faut continuer. Je le répète, on doit faire les choses pas à pas. Jeudi, on va à Ostende avec la même idée. L’essentiel, c’est de jouer au foot quand on a le ballon et, quand on ne l’a pas, aller le chercher. On donnera des espaces à nos adversaires, ils auront des occasions, mais c’est à nous d’en vouloir un peu plus qu’eux. C’est ça notre philosophie. »

Une philosophie qui fonctionne, puisque les Standardmen ont réussi à arracher cette victoire tant attendue dans le derby. Et, surtout, tous les joueurs présents se sont sentis concernés, à l’image de Jackson Muleka, qui est monté au jeu et a inscrit le but de la victoire. « Merci le Covid, grâce à lui on peut faire cinq changements ! Cela nous offre d’autres possibilités, cela nous permet notamment de passer à cinq derrière quand c’est nécessaire. On peut voir d’autres joueurs sur le terrain et, dans cette équipe, il y a de nombreux joueurs qui peuvent apporter quelque chose en plus. Il faut continuer dans ce travail d’équipe, je pense que l’on est en train de former quelque chose. Il faut continuer. Même le jour où on va perdre, il faudra se relever le lendemain pour aller gagner à nouveau. »