Stéphane Bréda décrypte l’arbitrage du choc wallon: «La main de Siquet? On a sifflé penalty pour moins que ça»

1 « Siquet : on a sifflé penalty pour moins que ça ! »

« À la 56e minute, il y a une main de Siquet dans le rectangle. Autrefois, on n’aurait jamais sifflé car c’est clairement involontaire, dans sa course. Mais il faut être cohérent, avec le nouveau règlement. On a sifflé des penalties pour moins que ça. Et donc, par rapport aux autres situations, notamment Dessoleil à Anderlecht, il aurait fallu le faire ici. Mais il est temps qu’on simplifie les choses, au lieu de les compliquer ! »

2 « Bonne décision sur le 2-2 de Fall »

« On n’a malheureusement pas la 3D comme en Premier League et donc, dans ce genre de cas, il est difficile d’être formel. Fall était-il hors-jeu d’un morceau d’épaule ? Peut-être. Mais l’incertitude est telle qu’elle doit profiter à l’attaquant. Je trouve donc que c’est une bonne décision. »

3 « Penneteau : une carte orange puis une rouge… »

« Concernant le portier corse des Zèbres, il y a d’abord son intervention sur Muleka. L’arbitre ne donne qu’une carte jaune parce que le ballon part en touche mais, tout de même, quand Penneteau redescend sa jambe pour toucher l’attaquant du Standard, ça peut valoir rouge. Disons que c’est orange… La rouge, Penneteau la prend un peu plus tard suite à sa sortie où il joue, cette fois, le ballon de la main hors de son rectangle. Là, il n’y a même pas de débat, c’est le règlement, sans contestation possible. »