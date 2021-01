Jackson Muleka a offert la victoire au Standard face à Charleroi: «On voulait gagner ce derby pour le peuple liégeois»

Au-delà de la victoire face à un grand rival, de la remontée dans le Top 4 et de la solide prestation collective, Mbaye Leye a de quoi être satisfait après le succès face à Charleroi. Il a pu relancer dans le grand bain Cimirot en fin de match, Lestienne et Balikwisha se sont à nouveau montrés décisifs et, surtout, les supporters liégeois ont pu voir non pas un, mais bien deux buts des oeuvres d’un attaquant de formation. Un fait qui était devenu très rare en bord de Meuse ces derniers mois. Mais, ce dimanche, le nouveau venu João Klauss a mis les siens sur la bonne voie en ouvrant la marque, et son compteur par la même occasion. Et, comme s’il voulait montrer qu’il était toujours présent et que l’arrivée du Brésilien ne suffirait pas à l’enterrer, Jackson Muleka a délivré les siens en lobant Penneteau de la tête à dix minutes du terme. Un duel à distance, donc, entre les deux buteurs liégeois et, surtout, la promesse d’une belle concurrence lors des prochains mois, qui ne peut être que bénéfique pour le matricule 16.

Forcément, après la rencontre, le buteur providentiel affichait une mine réjouie. « Je suis heureux de marquer dans ce derby. Je me suis blessé au match aller donc je suis rentré avec beaucoup de détermination ce soir et, au final, j’ai le sourire aux lèvres. »

Le Congolais le sait, le derby wallon est extrêmement cher aux yeux des fans principautaires. Il l’a bien compris et, surtout, il a fait le nécessaire pour l’emporter. « Ce n’est pas un match que l’on doit jouer, c’est un match que l’on doit gagner. J’aurais préféré que le public soit là, parce que c’est un derby, on voulait le gagner pour eux et pour tout le peuple liégeois. »