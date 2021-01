De la neige ce lundi: les prévisions des prochaines heures

Les usagers de la route devront se montrer prudents ce lundi matin en raison des conditions météorologiques, avertit l’IRM qui a émis une alerte jaune pour les conditions glissantes. « Quelques précipitations hivernales, généralement sous forme de neige, affecteront encore le centre et l'est du pays. Le temps deviendra ensuite rapidement plus sec et les éclaircies, déjà présentes sur l'ouest, se propageront graduellement aux autres régions en cours de journée. », peut-on lire sur le site de l’IRM. « Les maxima seront de l'ordre de -2 degrés sur les hauteurs ardennaises et de +5 degrés sur l'extrême ouest. »

En raison de ces prévisions, la Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route, reste activée. «La vigilance est toujours renforcée et la situation sur le réseau routier wallon continue de faire l’objet d’un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates.» Il est donc recommandé à tous les usagers de rester prudent et vigilant, en particulier sur le réseau secondaire.

