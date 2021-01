Hugo Siquet, élu homme du match lors du choc wallon: «Quand on est au Standard et qu’on joue contre Charleroi, on se doit de donner sa vie»

Mbaye Leye a de quoi être satisfait après le succès de ses ouailles face au grand rival, le Sporting Charleroi. Et l’un de ces motifs de satisfaction se nomme Hugo Siquet. Le jeune back droit, sur qui le Sénégalais compte énormément, a livré, une fois de plus, une prestation très convaincante. Ce qui lui a valu d’être élu homme du match par les téléspectateurs d’Eleven Sports. « Ça me fait énormément plaisir d’être élu homme du match aujourd’hui », s’est-il exprimé sur cette même chaîne. « C’est peut-être un grand mot pour moi aujourd’hui. Il y a beaucoup de joueurs qui ont eu du mérite ce soir, donc ça me fait plaisir. J’essaye de tout donner pour aider l’équipe au maximum. Même si je fais des erreurs, j’essaye de prendre de l’expérience au fur et à mesure des matches. J’essaye de m’adapter au haut niveau qu’est la première division. » Mais, s’il peut être heureux de sa performance, le Liégeois veut vraiment mettre en avant le travail collectif qui a été effectué. « Je pense qu’on a joué vraiment en équipe, on voit que les joueurs sont libérés, ce qui aide le collectif. Donc, pour moi, l’homme du match ce soir, c’est l’équipe. Le coach donne beaucoup de confiance aux joueurs, il nous parle énormément. Ça nous met à l’aise. Quand on vient sur le terrain, on sait ce qu’on doit faire et ça se remarque, il y a plusieurs joueurs qui retrouvent leur niveau. »

Malgré ses belles prestations ces dernières semaines, le défenseur, qui, rappelons-le, n’a que 18 ans, peut encore s’améliorer dans certains domaines. Et celui qui fait preuve d’une belle maturité pour son jeune âge le sait mieux que quiconque. « Je prends encore trop de coups, je dois encore être beaucoup plus solide dans les duels. On l’avait déjà vu au Cercle, ici j’en ai pris aussi. Mais je pense que ça va venir avec le temps, je vais m’adapter à la Pro League. »

Même s’il est très critique envers lui-même, le Marchois a livré une belle partie. Comme les différents éléments passés par l’académie liégeoise, il a montré une énorme motivation. « Quand on est enfant du club, on a à cœur de jouer des matches comme ça. Quand on est au Standard et qu’on joue contre Charleroi, on se doit d’aller dans les duels, de rentrer dedans et de donner sa vie. C’est ce qu’on a fait aujourd’hui, on est restés en bloc, on a su souffrir à certains moments et ça a payé. »