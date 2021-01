Ligue 1: Lyon et Denayer n’ont fait qu’une bouchée de Saint-Etienne (0-5)

Au classement, l’OL, après deux matchs sans victoires, compte 43 points, soit deux de moins que le Paris Saint-Germain et Lille qui se partagent la tête. Quant à l’ASSE de Claude Puel, elle végète à la 16e place avec quatre points d’avance sur Nîmes, 19e et premier relégable. Les Verts n’ont plus gagné depuis six rencontres.