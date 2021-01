Christophe Collignon sur l’affaire Nethys: «C’est scandaleux de se servir sur les intérêts publics»

Une étape a été franchie », reconnaît Christophe Collignon, ministre wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville (PS). Stéphane Moreau a en effet été envoyé en détention préventive à Lantin. Bien que présumé innocent, il est inculpé pour détournement, abus de biens sociaux et escroquerie.

Interviewé sur l’affaire Nethys sur les ondes de La Première ce lundi matin, il estime qu’on « touche à la gouvernance publique. A la base une intercommunale a une mission noble, on s’est un peu servi sur les intérêts publics et ce qui est très déplaisant. C’est cela qui choque et frappe. »