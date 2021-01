Emmanuel André craint «des choix difficiles à faire en tant que société»

Ces informations « impliqueront des choix difficiles à faire en tant que société », « car la souffrance, la lassitude et les fragilités sont partout après un an. »

Le contexte d’un rebond des contaminations et d’une hausse des hospitalisations pourrait amener, dans les prochaines semaines, des « informations épidémiologiques objectives » qui seront « difficiles à entendre », a annoncé sur Twitter Emanuel André.

Dans les écoles, la crainte des perturbations suite à une hausse des cas de contaminations au Covid-19 et la détection d’infections au variant dit britannique est désormais une réalité. Sur la VRT, le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke a d’ailleurs concédé que les écoles peuvent devenir des sources de contaminations. « Nous devons bien réfléchir à la façon dont nous appréhendons les contaminations chez les enfants car, à un certain moment de l’épidémie, la vie à l’école peut elle-même devenir une source de contamination », a-t-il expliqué avant d’ajouter : « Nous savons ce que nous devons faire : tester, tester, tester, isoler, et vacciner, vacciner, vacciner ».