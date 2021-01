Anderlecht: Jacob Bruun Larsen devrait être prêt pour le déplacement à Mouscron

On n’attendait plus que l’officialisation, pour le prêt de Jacob Bruun Larsen (22 ans) à Anderlecht. Elle est tombée samedi, l’ailier danois étant prêté aux Mauves (où il portera le numéro 11) par Hoffenheim jusqu’en fin de saison. Sans option d’achat. « Bon des deux pieds, il a de la vitesse, de la puissance et est très fort en un contre un », a souligné le directeur sportif anderlechtois Peter Verbeke au sujet du nouveau venu. Qui devrait déjà être du voyage, mardi, à Mouscron.