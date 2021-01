Kompany avant le déplacement d’Anderlecht à Mouscron: «L’état du terrain ne doit pas être une excuse»

Quatre jours après le décevant nul contre Waasland-Beveren, Anderlecht disputera un nouveau match de championnat sur la pelouse de Mouscron. Du moins ce qu’il reste du pré hennuyer tant il a souffert des conditions climatiques entre la neige et la pluie. Pas le terrain de jeu idéal pour les Anderlechtois qui aiment tant faire circuler le ballon.

« Je ne permets à aucun de mes joueurs de prendre l’état du terrain comme excuse, affirme Vincent Kompany. Même s’il y a 18 centimètres de neige qui tombent, si le ballon roule, on jouera cette rencontre. On ira là-bas avec les mêmes idées : se créer des occasions, ne pas en concéder et y aller à 200 à l’heure. C’est la bonne attitude à avoir. » Mais on sent bien que le coach anderlechtois n’est pas ravi de voir ses joueurs se produire sur la pelouse mouscronnoise. « De notre côté, on a investi dans la pelouse pour pouvoir faire le jeu qu’on voulait. Ce serait bien que ce soit le cas partout en Belgique parce qu’une pelouse verte, c’est quand même plus agréable pour jouer et à regarder à la télévision. »

Une rencontre à la portée théorique des Anderlectois où on ne verra pas encore Jacob Bruun Larsen, dernière acquisition, ni Majeed Ashimeru. « Il faudra être patient pour Majeed, indique Kompany avant de se pencher sur le cas du Danois. Physiquement, il est bien mais il manque de rythme de match. Même si l’accumulation des matchs ralentit son intégration, celle-ci sera rapide. C’est un joueur talentueux qui a eu une bonne éducation tactique à Dortmund. Il va nous aider. »