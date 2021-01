Décathlon rachète l’énergie solaire de ses clients en échange d’un bon à valoir

Concrètement, les clients sont invités à fournir à Decathlon leur surplus d’énergie solaire contre un crédit d’une valeur de 4,5 centimes par kWh, soit un chèque à dépenser dans les magasins de la chaîne. « Le système sera, dans un premier temps, uniquement accessible aux résidents équipés d’un compteur digital, c’est-à-dire en Flandre et à Bruxelles. Pour la Wallonie qui fonctionne encore avec les compteurs à l’envers, il faudra attendre un peu. On vise l’horizon 2024 », détaille Alex Polfliet, gérant du bureau d’études en énergie Zero Emission Solutions, concepteur du modèle. « Nous espérons toucher 1.000 clients d’ici un an et couvrir deux tiers de nos besoins en électricité », ajoute-t-il.