Anderlecht cale, le Standard remporte le choc wallon, Bruges s’envole: ce qu’il faut retenir de la journée en D1A (vidéos)

L’Excel et son besoin urgent, constant, de points, c’est une vérité qui se répète chaque semaine. En raflant la mise, les Hurlus ne signent pas l’opération du week-end, mais évitent le drame comptable, vu que le Cercle et Waasland engrangent. Grâce aux buts de Dimitri Mohamed et Alessandro Ciranni, ils impliquent à nouveau Saint-Trond dans la lutte pour le maintien. C’est le troisième match consécutif sans défaite pour les hommes de Jorge Simao, l’entraîneur portugais, qui a été exclu en fin de partie.

Bruges frappe très fort

Le Club de Bruges s’envole vers le titre. À l’occasion du choc de cette journée, les Blauw en Zwart ont pris le meilleur sur le Racing Genk, pourtant auteur d’une première période de qualité. Un match dingue qui a vu Genk prendre l’avance contre le cours du jeu, avant que Vormer égalise, sur un centre de Mata ; et que Lang serve le droitier Mechele, monté aux avant-postes sans qu’il soit question de phase arrêtée et se prenant pour un centre-avant en contrôlant de la poitrine avant de marquer du gauche. Les hommes de Philippe Clement possèdent dorénavant 12 points d’avance – soit six au moment de la division des unités pour les Champions Playoffs. De son côté, Genk a prouvé qu’il faudra compter avec lui. Peut-être pas pour le titre, mais bien dans la course à la seconde place…

Le Standard remporte un choc wallon spectaculaire

Le Standard et le Sporting de Charleroi ont disputé un choc wallon très spectaculaire, avec cinq buts au marquoir. Les Rouches ont une nouvelle fois pris le dessus, malgré une équipe carolo très entreprenante. Depuis l’arrivée de Mbaye Leye sur le banc liégeois, le bilan est parfait. Quatre victoires en quatre matches et, surtout, une confiance retrouvée dans l’optique de la course au Top 4. De son côté, le Sporting poursuit sa série noire avec un cinquième revers de rang. Et ce, malgré un double de Fall et une première prestation encourageante de Botaka… Le but de la victoire a été inscrit par Muleka en fin de partie, alors que Penneteau a été exclu dans les derniers instants du match.