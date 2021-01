Wirecard - Un fonctionnaire et un ancien parlementaire interpellés en Autriche

L'ancien employé du Bureau fédéral de lutte contre le terrorisme et l'ancien politicien du Freedom Party sont soupçonnés d'avoir aidé le directeur opérationnel de Wirecard, Jan Marsalek, à prendre la fuite et ainsi échapper à la justice allemande.

Les autorités allemandes reprochent à M. Marsalek, au CEO Markus Braun et à d'autres responsables d'avoir frauduleusement obtenu plus de 3 milliards d'euros auprès de banques et d'investisseurs en présentant de faux bilans.